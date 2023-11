Scomparso il precursore della Neurochirurgia veronese: addio a Massimo Gerosa

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha annunciato la scomparsa, avvenuta in questi giorni, del dottor Massimo Gerosa, a causa di una malattia. 76 anni, arrivò a Verona nel 1984 e per trent'anni ha diretto l'unità operativa di Aoui: nato in provincia di Lecco nel 1947, aveva studiato Medicina a Padova, dove si era specializzato e aveva preso l'abilitazione, prima di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze negli Stati Uniti.

Aoui

«Direttore dell'Unità operativa di Neurochirugia, in pensione dal 2013, il professor Gerosa è stato anche un docente fortemente impegnato nella ricerca», recita la nota che Aoui ha affidati ai social.

«La nostra Azienda vede in lui, e nei suoi collaboratori fra cui il dottor Antonio Nicolato, il fondatore della radiochirurgia stereotassi Gamma Knife. Inoltre è stato fondatore della Brain Research Foundation, di cui era presidente, per sostenere e incoraggiare la ricerca biomedica sul cervello.

La Direzione Strategica si unisce al cordoglio della famiglia, dei colleghi e di quanti fra noi ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità personali e professionali.»

Brain Research Foundation Verona Onlus

«Direttore della Clinica di Neurochirurgia dell’Università di Verona e della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, ha fondato con il compianto presidente Giuseppe Manni la BRFVr nel 2011.

Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa del professor Massimo Gerosa, illustre figura nella neurochirurgia italiana». Queste le parole di cordoglio dei membri del CdA e del CS della BRFVr.

«Fondatore nel 2011 della "Brain Research Foundation Verona Onlus" (BRFVr), insieme al Presidente Giuseppe Manni, il Professor Gerosa ha dedicato la sua carriera a promuovere l'innovazione nella neurochirurgia. Il suo impegno ha contribuito fortemente all'introduzione in Italia degli interventi non invasivi al cervello attraverso la radioterapia, rappresentando un'avanguardia tecnologica nella sanità pubblica.

Specialista della neurochirurgia stereotassica e funzionale, della radiochirurgia e della deep brain stimulation, il Professor Gerosa ha lasciato un'impronta indelebile nel campo medico. Il suo contributo è evidente nel Centro Gamma Knife, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali.

La sua filosofia di vita, espressa nelle sue parole: "Le relazioni tra individui sono mutevoli come il battito d'ali di una farfalla...", riflette il suo atteggiamento umile e il desiderio di fare la differenza senza cercare applausi.

La BRFVr continuerà a perseguire la sua missione no-profit di raccogliere fondi per lo sviluppo delle neuroscienze, onorando il suo lascito e quello di Giuseppe Manni.

I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il cammino professionale e umano con il Professor Massimo Gerosa. È un onore continuare a contribuire seguendo il solco lasciato dal Professore».

Zaia

«Con il professor Massimo Gerosa, la neurochirurgia veronese, veneta e nazionale perde un maestro, un innovatore, una delle figure più alte della neurochirurgia internazionale. Ai suoi famigliari e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e stimato, rivolgo il mio più profondo cordoglio». Queste le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Grazie a lui – aggiunge – la neurochirurgia veronese ha raggiunto livelli di avanguardia assoluta, ponendosi al livello dei più importanti centri europei. Come medico ha inanellato tanti successi e riconoscimenti prestigiosi, ma di certo, oltre che per le sue caratteristiche di umanità, lo ricorderemo come l’inventore della radiochirurgia stereotassica-Gamma Knife, ancora oggi all’avanguardia in Italia e nel mondo».