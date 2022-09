Morto Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne. Era originario di Caldiero

A dare la notizia della sua morte è stato un suo amico, Enrico Ciriaci, con queste parole: «Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta». E sul suo profilo Instagram molti utenti stanno scrivendo commenti dello stesso tono. «Anima bella, che tu possa riposare in pace», oppure: «Ma come si può? Povero Manu». È morto a 35 anni Manuel Vallicella, ex volto noto della televisione per alcune sue partecipazioni al programma televisivo Uomini e Donne.

Manuel Vallicella era originario di Caldiero ed era riuscito a fare delle sua passione per i tatuaggi la sua professione. Oltre che tatuatore, era anche un influencer con quasi 500mila follower su Instagram. A Uomini e Donne aveva partecipato prima come corteggiatore di Ludovica Valli, che poi non lo scelse. Nel 2016, poi la conduttrice Maria De Filippi gli propose il ruolo di tronista. Ruolo che ricoprì per alcune puntate, prima di ritirarsi.