Morto a 75 anni Luigi Montagnana, professore ed ex sindaco di Villa Bartolomea

Un malore improvviso lo ha colto in casa sua e purtroppo i tentativi di rianimarlo non sono bastati per salvarlo. Si è spento oggi, 29 luglio, a 75 anni Luigi Montagnana, professore e punto di riferimento della comunità di Villa Bartolomea, paese di cui è stato prima vicesindaco dal 1986 al 1995 e poi sindaco dal 1995 al 2004.

«La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare non soltanto nella comunità democratica e in quella di Villa Bartolomea - ha commentato il segretario provinciale del Partito Democratico Franco Bonfante - La sua generosità, l’onestà intellettuale, il rigore e l’alta levatura morale, lo avevano reso di riferimento per il territorio della Pianura Veronese e l’intera provincia scaligera. Dal punto di vista politico è stato un vero e proprio precursore del Partito Democratico, realizzando, fin dagli anni Ottanta, l’alleanza tra i cattolici democratici della Dc e i riformisti del Pci di Berlinguer. Dal punto di vista personale è stato per tanti di noi un caro amico. Con la discrezione e l’eleganza che sempre lo contraddistinguevano, sapeva coinvolgere nella sua missione sociale a favore degli ultimi e delle persone meno fortunate. Quando ci incontravamo era soltanto per trovare una soluzione alle difficoltà di una famiglia con disabile o alla persona con uno sfratto in corso, oppure per la parrocchia che aveva subito danni dal terremoto o per la scuola che aveva bisogno di un intervento di manutenzione. Persona colta e allo stesso tempo umile, pur avendone le qualità e la possibilità non ha mai cercato un ruolo per se stesso, preferendo occuparsi delle cose che sentiva più vicine e che lo appassionavano. Questa sua missione sociale, portata avanti fino alla fine, dopo il lavoro di insegnante, dopo l’amministrazione attiva, è per noi l’eredità più preziosa che Luigi ci lascia».

Il funerale di Luigi Montagnana sarà celebrato lunedì 31 luglio nella chiesa parrocchiale di Villa Bartolomea. La salma partirà dall'abitazione di Via Albertone per raggiungere la chiesa, dove la funzione comincerà alle 16. Domani, invece, si pregherà per il defunto sempre nella chiesa di Villa Bartolomea con un rosario a partire dalle 18.