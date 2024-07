Morto travolto dal legname che stava spostando nella sua azienda

Non sarebbe stata una caduta dall'alto, nel pomeriggio di mercoledì, ad essere fatale ad un uomo di 74 anni a Negrar di Valpolicella. A differenza di quanto è sembrato in un primo momento, Sergio Vinco, imprenditore edile della zona, sarebbe stato travolto da un grande numero di pannelli di legname.

Sul posto per le indagini e gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici Spisal e i carabinieri della Compagnia di Caprino, supportati dalla polizia locale. Stando a quanto appurato, Vinco si trovava nel deposito della sua azienda, la Valpolicella Costruzioni, situata vicino all'abitazione dove viveva con la sua famiglia in via Ca’ Bertoldi, e si stava occupando dello spostamento di una grande quantità di legname, quando qualcosa deve essere andato storto. Un errore, una distrazione, difficile dirlo, rimane il fatto che nonostante la sua grande esperienza il 74enne è stato travolto dal materiale che stava spostando.

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, ma per Vinco non c'è stato niente da fare ed hanno dovuto dichiarare il decesso.

«La Uil Veneto esprime la sua vicinanza alla famiglia della vittima dell’infortunio mortale sul lavoro successo ieri (mercoledì, ndr) a Negrar, in via Ca’ Bertoldi. Notizie come questa non vorremmo mai sentirle, accadono quotidianamente tanto da non fare quasi "più notizia". Di lavoro non si dovrebbe morire, mai! Anche se dal nostro recente studio, commissionato a CSSE, è emerso che il Veneto, per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, è una regione virtuosa in cui si è registrato un calo dei decessi del 20,84%, questa notizia non ci soddisfa completamente. Ogni infortunio, ogni denuncia di malattia professionale e, soprattutto, ogni decesso, rimangono un richiamo a fare di più perché la situazione cambi veramente. A perdere la vita, questa volta, è un impresario edile che, da quanto si apprende, era una persona esperta nel suo lavoro. Anche questo dato ci preoccupa e ci lascia disarmati. Come Sindacato delle persone continuiamo a non abbassare la guardia, a continuare il lavoro sulla formazione e sulla sensibilizzazione, a partecipare ai tavoli sulla sicurezza con le istituzioni: il tutto per un lavoro che faccia crescere e non morire la gente». Lo ha detto Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto.