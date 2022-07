Guida trattore a Quinto di Valpantena e il mezzo si ribalta. Agricoltore muore sul lavoro

Un agricoltore è morto sul lavoro oggi pomeriggio, 28 luglio, a Verona. Verso le 14.30, l'uomo guidava il suo trattore a Quinto di Valpantena, in Via Ronchi, quando il mezzo si è ribaltato. I soccorritori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e con l'elicottero, ma l'incidente è stato fatale per la vittima, rimasta schiacciata da veicolo. Alle operazioni del personale sanitario hanno collaborato i vigili del fuoco. E gli agenti della questura stanno raccogliendo il maggior numero di dettagli per far luce sul ribaltamento.