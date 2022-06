Cade da un ponteggio a Mantova, 30enne muore sul lavoro. Era residente a Verona

Aveva origini brasiliane ed era residente a Verona, il 30enne morto sul lavoro a Mantova questa mattina, 13 giugno. Il suo nome, riportato dalla Gazzetta di Mantova, è Alexandro Tonn Loose ed era un operaio che proprio questa mattina aveva cominciato i lavori di ristrutturazione alla facciata di un condominio di Via Salandri, nella zona Pompilio del capoluogo lombardo.

Sulla dinamica dell'incidente indagano le forze dell'ordine e l'agenzia lombarda per la tutela della salute. Ciò che è stato accertato è che il 30enne, verso le 9.30 di questa mattina, è caduto da un ponteggio. Il volo dal terzo piano del palazzo ha procurato traumi e fratture che non hanno lasciato scampo al lavoratore. Al loro arrivo, gli operatori del soccorso sanitario hanno trovato Alexandro Tonn Loose già in arresto cardiaco. Ed i tentativi di rianimarlo non hanno riacceso la luce dell'operaio deceduto sul posto.