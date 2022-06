Morto nelle acque del Lago di Tenno, il 50enne veronese è Luciano Falzi

È Luciano Falzi il 50enne veronese morto ieri, 19 giugno, nel Lago di Tenno, in Trentino. L'uomo si era tuffato nell'acqua insieme ad un amico e per cause ancora da accertare non è più riemerso. Il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori a sei metri di profondità dopo più di mezz'ora di ricerche.

Luciano Falzi era conosciuto soprattutto nel Villafranchese. Era titolare dell'azienda agricola di famiglia, a Rizza di Villafranca, ed insieme alla moglie e ad un gruppo di amici ieri era andato a fare una gita sul Lago di Tenno. Una domenica di relax e di buona compagnia nella zona di Rio Secco del lago trentino. Il gruppetto ha fatto un pic-nic sulla spiaggia e, intorno alle 17, Luciano Falzi ha deciso di fare un bagno insieme a un amico. Un tuffo e, come scrive Trento Today, il corpo del 50enne scompare tra le acque. Forse l'uomo è stato colpito da un malore oppure da una congestione. Le cause non sono chiare, ma il corpo del veronese non è più tornato a galla e nessuno era in grado di trovarlo sotto l'acqua.

Sono stati quindi chiamati i soccorritori, arrivati con l'elicottero. La squadra di Trentino Emergenza, composta anche da sommozzatori, è riuscita a trovare la salma di Luciano Falzi nelle profondità del lago. Riportato sulla spiaggia, non è stato più possibile rianimare il 50enne, che è stato dichiarato deceduto.