In vacanza sul Lago di Tenno, 50enne veronese perde la vita annegando

Un 50enne veronese è deceduto oggi pomeriggio, 19 giugno, sul Lago di Tenno. L'uomo era in vacanza con moglie e amici, come si legge su Trento Today, ed è annegato nelle acque del lago, in zona Rio Secco, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi sono stati chiamati da moglie e amici intorno alle 17. Sul posto si sono portati l'equipe medica di emergenza con l'elicottero, i sommozzatori ed i carabinieri di Riva del Garda, che però non hanno potuto evitare la tragica morte del turista scaligero.