Drammatico incidente sul lavoro a Verona nella mattinata di lunedì.



Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle ore 10 un operaio quaratenne sarebbe stato investito da un autocarro che stava manovrando nel parcheggio esterno della ditta Ingessil srl, situata al civico 13 di via Dei Peschi a Montorio, per cause in fase di accertamento. Lanciata la richesta di intervento ai soccorsi, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica: per l'uomo però non ci sarebbe stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate, ed è deceduto sul luogo dell'incidente.Sul posto i carabinieri e il personale Spisal per gli accertamenti del caso.