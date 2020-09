Lutto per la politica veronese: morto nella notte l'ex assessore Graziano Rugiadi

La politica veronese è in lutto per la morte di Graziano Rugiadi, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì a causa di un malore.

Rugiadi aveva 84 anni ed era originario di Cotignola, Comune della provincia di Ravenna. Negli anni 80' era stato assessore allo Sport sotto la guida del sindaco Gabriele Sboarin e successivamente anche con i primi cittadini Aldo Sala ed Enzo Erminero, nei primi anni 90'.

A lui si deve la realizzazione del palazzetto dello Sport, oggi ribattezzato Agsm Forum. Dopo l'impegno politico inoltre si dedicò ad attività di volontariato.

Lo ha ricordato Federico Benini, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Verona: «Spesso parliamo di quanto la nostra città sia immobile e ferma, di quanto sia priva di una visione. Ma non è sempre stato così. C’è stato un tempo in cui Verona esplodeva di idee, di progetti. In cui la nostra città voleva uscire dal suo concetto di periferia per diventare un punto di riferimento tra le grandi d’Italia. C’è stato un periodo in cui Verona si ridisegnava, in cui venivano realizzate le grandi opere. E uno dei protagonisti di quel cambiamento eri tu Graziano, che col tuo spirito vulcano, quando eri assessore allo Sport, sei riuscito a realizzare tra le le altre cose il Palazzetto dello Sport. Per me non solo un politico di riferimento, di quelli veri, che amano il territorio, ma un vero amico. Negli ultimi anni hai ridato vita ad un quartiere della città mettendo in piedi insieme a quel fenomeno di Giovanna, un’associazione per dare gioia e ristoro agli anziani, che hanno visto in te un punto di riferimento della loro comunità. Oggi Verona perde un grande politico. Io perdo un amico vero e maestro di come fare veramente politica. Ciao Graziano».

Anche Mauro Bonato, capogruppo di Veronadomani, ha ricordato l'ex assessore: «Graziano Rugiadi è stato un autentico democristiano che ha sempre messo in primo piano il servizio ai cittadini di Verona. Graziano è stato un grande assessore allo sport, e per questo la città di Verona, avrà il dovere di ricordarlo dignitosamente».