Si è spento a 95 anni Giorgio Bragaja. «Illuminato compagno di tante battaglie»

È scomparso lunedì scorso, 31 luglio, a 95 anni, Giorgio Bragaja, storica figura della politica veronese nel dopoguerra. Si è spento in casa sua, colmato dall'affetto dei figli Luca, Arturo e Francesca. E per chi ci crede, Giorgio Bragaja ora starà riabbracciando la moglie Maria Paola, deceduta 20 anni fa.

Nato il 10 aprile 1928, Bragaja è entrato il 18 febbraio 1964 nel consiglio comunale di Verona, risultando negli anni successivi tra i politici più presenti. È stato nel Partito Comunista Italiano, ha aderito a Nuova Città, dal 1990 al 1994, per poi diventare capogruppo di Rifondazione Comunista dal 1994 al 2002. Ed è stato eletto anche consigliere regionale del Veneto nella terza e quarta legislatura (dal 1980 al 1990).

Dal '74 al '76 ha fatto parte della commissione dell'Estate Teatrale. E nel '75 è stato importante il suo apporto per la formazione della cosiddetta "giunta delle larghe intese", con cui il Partito Comunista che era formalmente all'opposizione partecipava alle sedute della giunta comunale di Verona pur non avendo un assessore in rappresentanza.

E un altro passaggio fondamentale della vita politica e amministrativa di Bragaja è stata la nomina a vicepresidente del consiglio di amministrazione della Tiberghien, quando la fabbrica era in piena crisi e senza più una guida aziendale. Nel cda del lanificio c'era anche il sindaco di allora, Renato Gozzi, e i due sono riusciti ad evitare la chiusura dell'attività ed il licenziamento degli oltre mille dipendenti.

Persona di grande cultura ed esperto d’arte, Bragaja ha continuato ad essere impegnato nei temi della città promuovendo iniziative anche quando aveva interrotto la sua attività politica.

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi, la giunta e tutto il consiglio comunale si sono stretti attorno alla famiglia e ai cari di Giorgio Bragaja. E la federazione scaligera di Rifondanzione Comunista lo ha salutato con queste parole: «La sua autorevolezza, la competenza, la serietà e l'impegno nei lunghi anni della fruttuosa militanza erano riconosciuti non solo all'interno del partito. Con lui se ne va una delle figure più rappresentative e significative non solo della nostra esperienza, ma anche della stagione politica di cui è stato protagonista. Anche negli ultimi anni, segnati da un dignitoso ritiro nel privato, non ha mai fatto mancare la sua adesione e la sua partecipazione alla vita di Rifondazione Comunista. Noi perdiamo un prestigioso ed illuminato compagno di tante battaglie, ma ci rimane l'esempio e la dignità di una persona che si è sempre sentita comunista fino nel profondo ed è su questo sentiero che intendiamo proseguire il cammino».