Travolto da una rotoballa nel fienile, muore a 51 anni in ospedale 5 giorni dopo: donati gli organi

Dopo cinque giorni di agonia, durante i quali non aveva mai ripreso conoscenza, sono state staccate le spine che tenevano in vita Gabriele Turrina. 52 anni ancora da compiere, sposato e con due figlie, martedì scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente mentre lavorava nel fienile dell'azienda agricola di famiglia, in località Gallinelle a Valeggio sul Mincio.

Erano circa le ore 17 del 14 maggio e Gabriele si trovava al lavoro insieme al fratello Gilberto nell'azienda agricola Primavera, l'allevamento avviato dal padre dei due, quando sarebbe stato travolto da una rotoballe che lo avrebbe spinto via, facendogli sbattere violentemente la testa a terra, sul cemento. Il fratello si sarebbe accorto subito della gravità della situazione ed ha immediatamente lanciato l'allarme al 118, che si è precipitato sul posto anche con l'elicottero. Le condizioni del 51enne sarebbero apparse subito disperate ed era stato condotto d'urgenza a Borgo Trento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica: i traumi riportati al capo però si sono rivelati troppo gravi. Staccati la spina, gli organi del 51enne sono stati donati, così come da lui disposto: lascia la moglie di 48 anni le due figlie di 15 e 17.