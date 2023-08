Scomparso il dottor Franco Pajno Ferrara. «Sapeva coniugare cura e ricerca»

È scomparso all'età di 81 anni il neuropsichiatra infantile Franco Pajno Ferrara, medico che ha curato tanti piccoli pazienti anche a Verona e che è stato uno guida per i giovani dottori che si sono specializzati nel suo ambito.

Nato a Milano il 5 giugno 1942, Pajno Ferrara si è laureato in medicina all’università di Ferrara e poi si è specializzato in pediatria, neuropsichiatria infantile e in psicoterapia infantile all'università di Parigi. È stato fondatore e direttore del servizio di educazione motoria e del linguaggio di Mantova e per 5 anni ha diretto anche il Centro medico psicopedagocico del Comune di Verona, oltre alla sezione veronese di Aias. Dal 1985 è stato professore associato di neuropsichiatria infantile nell’ateneo scaligero, ed è stato un importante punto di riferimento all’interno del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Aoui di Verona fino al 2010, anno in cui è andato in pensione.

Nella sua lunga carriera, ha pubblicato un centinaio di articoli scientifici, occupandosi fin dai primi anni 2000 del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività e di autostima e depressione legate all’immagine corporea.

«Un medico che ha fatto la storia del nostro ospedale e che è ancora ricordato da chi ha lavorato con lui - ha commentato il direttore generale dell'Aoui di Verona Callisto Bravi - Non smetterò mai di sottolineare il valore aggiunto, per una struttura sanitaria come la nostra, di professionisti come il professor Pajno Ferrara che sanno coniugare la cura attenta del paziente alla ricerca scientifica. Quando la medicina è capace di innovarsi, l’assistenza sanitaria ne trae indubbio vantaggio. È stata la lezione del prof Pajno e la nostra mission di ogni giorno».

«Il professor Franco Pajno Ferrara ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della neuropsichiatria infantile nella facoltà di medicina e in tutto il nostro ateneo - ha aggiunto il rettore dell'università di Verona Pier Francesco Nocini - Nella cura di bambine e bambini, sempre considerati insieme alle loro famiglie, univa una elevata competenza scientifica con una rara sensibilità umana anche attraverso un approccio interdisciplinare all’ambito terapeutico, capace di valorizzare, accanto ai più tradizionali metodi, il racconto, il disegno e l’immaginario. In tale modo ha fatto scuola lasciando, non solo un vivo ricordo, ma una preziosa esperienza professionale continuata oggi da allieve ed allievi».

Il funerale del dottor Pajno Ferrara sarà celebrato venerdì prossimo, 25 agosto, alle 10.30, nella chiesa dell'istituto Don Bosco.