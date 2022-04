Lutto in Valpolicella e nel mondo del vino per la scomparsa di Franco Allegrini

È mancato Franco Allegrini, vignaiolo simbolo della Valpolicella Classica. Lo piangono la famiglia, i parenti, i collaboratori dell'azienda e i molti amanti del vino che lo conoscevano e lo apprezzavano per i suoi prodotti e il suo spirito innovativo.

Nel 1983, Franco Allegrini ha raccolto in giovane età l'eredità del padre Giovanni, iniziando ad occuparsi in prima persona della conduzione enologica dell'azienda di famiglia. Con il fratello Walter, ha introdotto importanti innovazioni nei vigneti come la sperimentazione a tutto campo dell'uva Corvina, la varietà più significativa della Valpolicella, resa in purezza nel vino "culto" dell'azienda: La Poja.

Franco Allegrini ha manifestato fin da subito grande entusiasmo e passione per la sua terra. E le sue brillanti intuizioni in ambito viticolo ed enologico hanno portato l'azienda e l'intero territorio verso un percorso innovativo, condiviso con un gruppo di amici produttori, che si è concretizzato con la costruzione del Centro di Appassimento "Terre di Fumane". Qui, grazie alle idee di Franco Allegrini supportate dalle ricerche tecnico-scientifiche del compianto professor Roberto Ferrarini, si sono realizzate le condizioni ottimali di conservazione delle uve destinate all'Amarone e al Recioto, a garanzia di elevati standard qualitativi.

Con generosità, Franco Allegrini amava mettere le sue conoscenze a disposizione dei colleghi che stimava. Per la sua giovialità, ironia e per le sue stimolanti riflessioni durante le numerose esperienze degustative, si è fatto apprezzare dal mondo del vino internazionale. Un uomo arguto, curioso e diretto, di cui si sentirà la mancanza.

La sua eredità sarà portata avanti dai figli Francesco, Giovanni e Matteo.