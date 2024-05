Il corpo di un uomo è stato rinvenuto lungo la strada che collega Bosco di Zevio a Palù, da alcune persone in bici che hanno lanciato l'allarme e cercato di prestare soccorso. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che accertare il decesso, il quale sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco. La vittima del malore è un uomo di 57 anni della zona e sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio.

Trovato morto in un fossato per un malore: per il 57enne non c'è stato niente da fare