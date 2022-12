Già presidente di Confcommercio Verona e Veneto, si è spento Fernando Morando

Nella notte tra ieri e oggi, 6 e 7 dicembre, si è spento Fernando Morando, presidente onorario di Confcommercio Verona ed ex presidente di Confcommercio Veneto. Il 16 dicembre avrebbe compiuto 81 anni. Lascia la moglie Paola e i figli Gianni e Laura, a sono state subito inviate le condoglianze dell'associazione di categoria veronese.

«Una scomparsa che addolora e annichilisce tanti, me per primo, una perdita inestimabile sotto il profilo professionale e umano - ha dichiarato l'attuale presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena, che proprio da Morando aveva ricevuto il testimone nel 2009 - Fernando è stato protagonista della storia recente dell'associazione con una presidenza di otto anni in un periodo difficile e complesso in cui ha compiuto scelte rivelatesi vincenti, come quella della nuova sede associativa. Ma è stato anche un riferimento per tutta l'economia veronese. I suoi numerosi interessi, la grande disponibilità, la sua empatia sono tratti che porterò sempre con me e che lo hanno avvicinato e fatto apprezzare da tante, tantissime persone non solo a Verona e nel Veneto, ma in tutto il mondo».

«Apprezzato imprenditore, persona di spiccata sensibilità, empatia e grande generosità dotata di visione e capacità di coinvolgimento. Ha lasciato una traccia indelebile - ha aggiunto il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso - Fino a pochi giorni fa ha frequentato gli uffici della sua Confcommercio. Ci mancherà».

Confcommercio ricorda che Morando, dopo aver lavorato come dipendente fino agli anni Settanta ed essere stato dirigente nel settore del turismo, nel 1982 diventa titolare di ristorante, residence e discoteca a Bardolino e si associa a Confcommercio. Nel 1993 è presidente della delegazione comunale di Bardolino e del comprensorio Garda-Baldo dell'associazione. Dal 1996 al 2001 è componente della giunta esecutiva con l'incarico di responsabile del territorio. Dal 1998, inoltre, è membro del consiglio della Camera di Commercio di Verona.

L'impegno associativo, affiancato all'attività imprenditoriale, si accentua e nel giugno 2001 Morando conquista la presidenza di Confcommercio Verona dove, insieme a una giunta profondamente rinnovata, inizia un percorso di modernizzazione e valorizzazione dell’associazione aumentando il numero degli associati così come le categorie di riferimento. Confermato per acclamazione nel 2005, Fernando Morando passa la presidenza di Confcommercio Verona nel novembre 2009 a Paolo Arena nel segno della continuità, al termine di un’assemblea che si conclude con l’abbraccio tra i due.

Nel frattempo, ad agosto 2003, Morando diviene anche vicepresidente vicario di Confcommercio Veneto, di cui assumerà la presidenza nell’aprile del 2007, restando in carica fino al 2010. In quegli anni è anche membro della giunta camerale con delega al turismo e, dal 2005 al 2009, componente della giunta di Confcommercio nazionale.

Nel 2011, Morando è diventato presidente anche dell'associazione Veronesi nel Mondo. E per molti anni ha trascorso in Brasile, dove aveva una casa, i mesi più freddi.

Tra le attività di Morando, Confcommercio ha anche ricordato la presidenza del consorzio di promozione turistica "Lago di Garda è..." dal 1995 al 1998, la presenza nel cda dell'Azienda Trasporti Funicolari di Malcesine e, ancora, dal 2002 al 2007, la carica di consigliere della Fondazione Arena di Verona.

Promotore del premio annuale d'arte e cultura "Lodovico Morando" di Bardolino, dedicato all’adorato padre pittore, Fernando Morando è stato anche promotore del premio d'arte "Giubileo del Garda", nonché del corso di lingua e imprenditoria italiana per i ragazzi dello Zimbabwe in collaborazione con l'istituto alberghiero "Carnacina" di Bardolino, oltre che direttore artistico del concorso nazionale di pittura estemporanea di Caprino Veronese.