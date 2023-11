Morto Enzo Erminero. «Una delle più influenti figure politiche della città»

Ha raggiunto nell'aldilà la moglie Maria Giovanna, lasciando in questo mondo la figlia Elisa e un vuoto nella politica veronese. Questa mattina, 26 novembre, è morto a 92 anni Enzo Erminero.

Commerciante, laureato in scienze politiche, Erminero è stato una delle figure di spicco della Democrazia Cristiana a Verona. Eletto deputato in quattro legislature, dal 1968 al 1983, ha ricoperto anche incarichi di governo come sottosegretario in tre esecutivi guidati da Giulio Andreotti e in uno guidato da Francesco Cossiga.

E nel periodo più turbolento per la DC, in piena Tangentopoli, Enzo Erminero è stato sindaco di Verona dal 24 aprile all'1 dicembre 1993, succedendo ad Aldo Sala e lasciando il Comune al commissario prefettizio Alberto De Muro.

Nel capoluogo scaligero è stato uno dei fondatori del Partito Democratico, che oggi lo piange per voce del segretario provinciale Franco Bonfante e della segretaria cittadina Alessia Rotta: «La storia, i meriti e i titoli di Enzo Erminero sono noti a tutti: Enzo è stato una delle maggiori e più influenti figure politiche della città di Verona e uno dei più grandi esponenti della tradizione politica cattolico-democratica veronese. Già sindaco di Verona, parlamentare, sottosegretario, Erminero era e resta una istituzione di Verona. All'età di 92 anni partecipava ancora attivamente, sempre in prima linea, alla vita del Partito Democratico di cui era fondatore, distinguendosi sempre per la grande coerenza di pensiero e l'altrettanto grande lucidità di analisi, sfuggendo sempre dalle etichette di grande vecchio o di vecchio saggio. Ed è proprio questo suo approccio alla politica ciò che, più di tutto, vogliamo portare con noi di questo grande uomo, figlio di Verona: la capacità di fare politica partendo dal territorio e dai bisogni reali della gente. Enzo è stato campionissimo di preferenze ma il consenso elettorale per lui, come per la tradizione politica di cui era esponente, non è mai stato prima di tutto successo personale, ma progetto collettivo da trasformare in azione per la costruzione di una società migliore».

E sempre dal PD, il commosso ricordo di Federico Benini.

«"Ciao sindaco - così ti chiamavo al telefono - come stai?" E con la tua voce squillante era sempre un "moderatamente bene" - scrive Benini - La voce, si sa, è lo specchio dell’animo e il tuo è sempre stato buono. Buono come sei sempre stato con me. Non dimenticherò mai il tuo sostegno ad ogni mia candidatura, per nulla scontato quello di dieci anni fa, quando mi candidai alla segreteria cittadina e tu mi appoggiasti contro la stragrande maggioranza del partito e contro la tua stessa corrente. Sei sempre stato per me un punto di riferimento, una mente lucida in grado di analizzare asetticamente ogni situazione. Eri e sarai per sempre il mio sindaco. Un onore per me averti avuto come guida e un onore per la nostra città averti avuto come sindaco».