Morto un altro detenuto nel carcere di Montorio: i sindacati rilanciano l'allarme

Un altro decesso è avvenuto nel carcere di Montorio, nel pomeriggio del 12 luglio. A denunciarlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria, il quale in una nota diffusa ha spiegato: «Nel pomeriggio, mentre a Vercelli imperversavano pesantissimi disordini, da poco rientrati, a Verona moriva il 116esimo detenuto dell’anno. Italiano, 45 anni, è stato trovato esanime per aver inalato gas dalla bomboletta di campeggio in uso per preparare pasti e vivande. A nulla sono valsi i soccorsi. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un tentativo di "sballo" finito male. A queste morti, vanno peraltro sommati i 6 appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Siamo, nei fatti, alla certificazione della disfatta del sistema carcerario».

Nel corso delle ore l'ipotesi del gesto estremo si è fatta largo, riportando ancora una volta l'attenzione sulla situazione delle carceri, sia per le condizioni dei detenuti, sia per il sottodimensionamento del personale. «36mila donne e uomini del Corpo di polizia penitenziaria che, in sottorganico di 18mila unità, scontano le pene dell’inferno per la sola colpa di essere al servizio dello Stato e danno tutto ciò che possono, sottoposti a turni e condizioni di lavoro inenarrabili, per cercare di reggere le sorti del sistema carcerario non meritano tutto ciò, non meritano che il loro diuturno sacrificio sia completamente vanificato. Così come i reclusi, che vengono imprigionati dallo Stato per aver violato le sue leggi, non debbono veder calpestati e oltraggiati da quello stesso Stato i loro diritti fondamentali e umani. Ci troviamo nel mezzo di un vero e proprio cortocircuito», ha aggiunto il segretario della Uilpa.