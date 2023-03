Morto sul lavoro a 48 anni, lascia la moglie e due figli. «Elenco che si allunga sempre più, serve un cambio di rotta»

«L’elenco delle morti sul lavoro si allunga sempre di più: serve un cambiamento di rotta a partire dal sistema Spisal, che va messo nelle condizioni di diventare un organismo di assistenza e di vigilanza che affianchi ogni datore di lavoro nell’accompagnamento alle misure di prevenzione e di protezione», sono queste le considerazioni di Emiliano Galati, segretario Fistel Cisl Verona, dopo l'ennesima morte bianca che è stata registrata mercoledì, questa volta a Villafranca.

Il 22 marzo infatti ha perso la vita Daniele Deimichei, 48enne residente ad Ala, in Trentino, ma domiciliato a Caprino Veronese. L'operaio era al lavoro nello stabilimento Nova Papyra di via Primo Maggio, distributore e centro di taglio specializzato nella commercializzazione di carta e cartone in foglio e bobina a formato speciale, ma intorno alle ore 14 sarebbe stato agganciato al braccio da un macchinario, provocando lo schiacciamento ad opera di una pressa. Lanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale sanitario del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di salvare la vita all'uomo è risultato vano.

«Necessario che la Regione Veneto riveda il sistema portando lo Spisal regionale ad essere il primo nel paese in termini di efficienza e di competenza», prosegue Galati, che poi indica i passi da percorrere per arginare il fenomeno delle morti sul lavoro che spesso si registrano in Veneto: «A livello complessivo si deve: investire in prevenzione le risorse del Pnrr; le aziende non certificate in salute sicurezza sul lavoro devono essere sottoposte ad una stretta vigilanza; la formazione e l’addestramento siano implementati passando dalla modalità on line a quella in presenza; gli Spisal vanno rafforzati per garantire assistenza elle imprese; raddoppiare i controlli nel caso di appalti, subappalti o compresenza di più aziende; rafforzare la materia salute sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici».

Nato a Rovereto, da diversi anni Daniele si era trasferito nelle campagne di Caprino. A giugno avrebbe compiuto 49 anni, sposato, lascia dunque la moglie e due figli piccoli.