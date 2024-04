Spettatore morto al concerto dei Subsonica, veronese resta in carcere

Resterà nel carcere fiorentino di Sollicciano il 48enne veronese fermato per il decesso di uno spettatore al concerto dei Subsonica. L'evento si è tenuto giovedì scorso, 11 aprile, al Nelson Mandela Forum di Firenze. La vittima è il 47enne Antonio Morra, morto all'ospedale Careggi in seguito ad una rovinosa caduta. Caduta che sarebbe stata causata da un pugno in testa dato dal Ibrahimi Senad, 48enne di origine kosovara ma nato a Verona e residente nel capoluogo toscano.

Il gip del tribunale di Firenze Piergiorgio Ponticelli, riferisce Adnkronos, ha convalidato il fermo di Ibrahimi Senad, accusato di omicidio preterintenzionale. La convalida è stata ufficializzata nel carcere dove il 48enne è detenuto e dove, secondo il giudice, dovrà rimanere perché ci sarebbe il rischio che l'uomo possa fuggire o che possa reiterare il reato.

Ibrahimi Senad era al concerto perché era uno degli addetti allo smontaggio del palco. E pare che giovedì scorso, insieme ad un gruppo di colleghi abbia avuto un diverbio con Morra.