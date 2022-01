Morto a 47 anni Claudio Brighenti, colto da un malore durante una riunione

Dramma nel mondo della vela. Nella serata di mercoledì si è spento a Napoli Claudio Brighenti, 47enne di Brenzone, che insieme al suo team Optimist di trovava in Campania per partecipare al Trofeo Campobasso.

Lo ricordano XIV Zona Fiv e il Circolo Toscolano Maderno, ma i messaggi di cordoglio si susseguono sul web, in omaggio a quello che viene ricordato come un grande allenatore e uno scopritore di giovani talenti.

Brighenti stava conducendo un debriefing con i suoi atleti, quando sarebbe stato colto da un malore e si sarebbe accasciato a terra, perdendo conoscenza. Insieme a lui c'era il fratello Ivano, a sua volta velista e vicesindaco di Brenzone: lanciato l'allarme, il personale medico è intervenuto immediatamente per cercare di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare