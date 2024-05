Giovane disperso nel canale Camuzzoni, recuperata salma nello sgrigliatore

Intorno alle 15 di questo pomeriggio, 21 maggio, la salma di un giovane è stata recuperata dalle acque del canale Camuzzoni. Ed è molto probabile che sia il corpo del ragazzo disperso dalla sera di domenica scorsa.

Erano le 19.45 di domenica quando è scattato l'allarme. Tre uomini sono stati visti nel corso d'acqua artificiale. Uno dei tre era entrato in acqua per salvare gli altri due, senza riuscirci. L'uomo si è poi messo in salvo da solo ed è stato assistito dal personale sanitario. Degli altri due giovani finiti nel Camuzzoni, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare nella notte di domenica solo il corpo senza vita di un 19enne originario del Benin. Poi, per tutta la giornata di ieri, sono andate avanti le ricerche del terzo ragazzo.

Ricerche che si sono concluse oggi pomeriggio con il recupero della salma avvenuto nello sgrigliatore del canale a Verona. Salma che si presume sia del giovane disperso e che è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.