Dramma a Torri, bagnante si tuffa nel Garda e non riemerge: recuperato senza vita

Si sono concluse tragicamente le ricerche scattate nel tardo pomeriggio di lunedì sul lago di Garda, di un bagnante che era stato visto l’ultima volta nuotare vicino ad una boa nelle acque antistanti la spiaggia del comune di Torri del Benaco: il 58enne di Verona è stato trovato dai sommozzatori intorno alle ore 20, su un fondale di 3 metri di profondità.

L'allarme era scattato intorno alle 17.30, quando alla sala operativa della guardia costiera era giunta la richiesta di intervento per la mancata riemersione di un uomo nelle acque di Torri, sotto gli occhi della moglie.

Nella zona sono stati così inviati immediatamente due mezzi navali della guardia costiera, che già stavano pattugliando lo specchio lacustre, e richiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco l'impiego dei sommozzatori. Il GC A58 e l'RR L26 della guardia costiera si sono messi così alla ricerca del bagnante disperso, ai quali si sono poi aggiunti i sommozzatori dei pompieri con l’elicottero da Venezia, per le ricerche di profondità, e l'unità navale del distaccamento di Bardolino. Anche i carabinieri e la polizia locale di Torri del Benaco sono arrivati sul posto, dando subito il via alle attività di polizia giudiziaria per acquisire più informazioni possibile.

La corsa contro il tempo però si è rivelata inutile ed in prima serata è arrivato il drammatico ritrovamento.