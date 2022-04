Tragico incidente agricolo: morto un uomo dopo essere stato travolto dalla motozappa

Un drammatico incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Verona, è costato la vita ad un anziano.

Stando a quanto appreso, il fatto si è verificato intorno alle 16 in via Prelle, a Quinzano. L'uomo stava conducendo una motozappa non lontano da casa, quando sarebbe stato travolto da questa: non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma è possibile che la vittima sia finita a terra dopo aver messo un piede in fallo, finendo arrotato dal macchinario agricolo.

Lanciato l'allarme, in suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi, oltre al personale del 118 con automedica ed ambulanza: per l'anziano però non c'era già più nulla da fare ed è morto sul posto.

Sul luogo del tragico episodio si sono recati anche i carabinieri e la polizia locale.