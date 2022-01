Imprenditoria veronese e mondo della carta in lutto: è morto Alessandro Fedrigoni

Il 2021 si è chiuso con un lutto nel mondo imprenditoriale veronese. Il 31 dicembre scorso si è spento a 80 anni Alessandro Fedrigoni, ex presidente dell'azienda che porta ancora il nome della sua famiglia e che è diventata in oltre un secolo di storia una multinazionale nella produzione di carte speciali.



(La facciata dell'attuale sede della Fedrigoni)

Padre di due figlie, Francesca e Alessia, è stato l'ultimo della famiglia Fedrigoni a guidare l'azienda. Nel 2017, infatti, fu lui a lasciare la Fedrigoni al fondo americano Equity Bain Capital e ha scrivere queste parole per spiegare la sofferta decisione: «In 130 anni di storia, la famiglia Fedrigoni ha supportato la crescita e lo sviluppo dell'omonima azienda, raggiungendo un posizionamento di leadership nel settore delle carte speciali e dei prodotti autoadesivi in Europa. Anche grazie alle recenti acquisizioni negli Stati Uniti e in Brasile, oggi Fedrigoni è un player internazionale che necessita di risorse ulteriori per supportare a livello globale le proprie ambizioni. In Bain Capital, abbiamo trovato l'investitore ideale per poter guidare Fedrigoni nelle prossime fasi di sviluppo globale».