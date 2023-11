Morto a 74 anni Aldo Bet, stopper del Milan e dell'Hellas Verona

Si è spento ieri, 12 novembre, nell'ospedale di Varese l'ex difensore ed ex allenatore Aldo Bet. Nato a Mareno di Piave, come ricordato da TrevisoToday, Bet è morto a 74 anni, lasciando la moglie Wanda e la figlia Federica.

Come calciatore professionista, Aldo Bet ha vestito anche la maglia dell'Hellas Verona in un'annata però ingloriosa. Dopo aver esordito nell'Inter ed essere cresciuto nella Roma, Bet è stato prelevato dall'Hellas nell'estate del 1973 ed ha giocato a Verona soltanto la stagione 1973/74, quella della retrocessione a tavolino per lo "scandalo della telefonata" dell'allora presidente Saverio Garonzi. Scandalo che non riguardò Bet, il quale concluse la stagione come il giocatore più utilizzato dal mister Giancarlo Cadè.

Terminata la breve esperienza veronese, cominciarono gli anni migliori di Aldo Bet, quelli con la maglia del Milan, con cui vinse la Coppa Italia del 1977 e lo scudetto della stella del 1979.

La sua carriera da calciatore terminò con il Campania, dove cominciò anche la sua breve e poco fortunata carriera da allenatore.