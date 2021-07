È morto Albino Sonato, imprenditore veronese per 20 anni presidente di Euronics

È stato una figura di riferimento per il mercato dell’elettronica di consumo in Italia, tra i fondatori del Gruppo Euronics, di cui ne è stato Presidente, di Euronics International che ha co- fondato nel 1990 e di Aires, l’Associazione dei retailer specializzati

È venuto a mancare oggi, 16 luglio, Albino Sonato. A darne la triste notizia sono la moglie Giovanna, i figli Stefano, Alberto e Fabio e le loro famiglie.

Sonato, imprenditore veronese, è stato una figura di riferimento per il mercato dell’elettronica di consumo in Italia, tra i fondatori del Gruppo Euronics, di cui ne è stato per 20 anni presidente, di Euronics International che ha co- fondato nel 1990 e di Aires, l’Associazione dei retailer specializzati.

Sonato ha ricoperto negli anni anche ruoli istituzionali di rappresentanza per il settore in Federdistribuzione e Confcommercio.

«Oggi ci lascia un personaggio carismatico - recita la nota di Euronics -, un visionario che per anni è stato protagonista non solo della distribuzione in Italia e che ha influenzato con il suo carattere forte, da condottiero tutto il mercato consumer electronics per oltre un ventennio.

Un Presidente che ha portato il Gruppo Euronics ad essere leader, un punto di riferimento per i Soci, per i dipendenti di Derta e della Centrale: una guida per tutte le persone che lo hanno potuto apprezzare professionalmente e umanamente».

«Siamo molto addolorati dalla scomparsa di Albino Sonato, un amico ma anche un esempio per tutti noi, grazie alla sua lungimiranza e alla sua capacità di relazionarsi con le persone, che spronava sempre a dare il meglio - commenta Maurizio Minuti, Presidente di Euronics Italia Spa -. Un uomo d’altri tempi, con valori solidi e grande cultura, che mancherà a tutti».

Le esequie si terranno martedì 20 luglio alle 17 a Verona.