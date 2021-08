Avvistato da un ragazzo sul fondale, ripescato dalle acque del Garda il corpo di un 79enne

Il giovane lo ha notato ad una profondità di 4 metri, lontano 10/15 metri dalla riva in località Portese del comune di San Felice del Benaco: si trattava di un turista milanese, probabilmente deceduto per annegamento

Ancora una tragedia sul lago di Garda, questa volta sulla sponda bresciana. Nel pomeriggio di giovedì, riferisce la Guardia Costiera, un giovane stava facendo snorkeling nelle acque antistanti la spiaggia della località Portese del comune di San Felice del Benaco, quando ha notato il corpo di una persona adagiato su un fondale di circa 4 metri e ad una distanza di 10/15 metri dalla riva.

Raggiunto il vicino porto, il ragazzo ha allertato le persone presenti e la polizia locale, che ha contattato la sala operativa della Guardia Costiera di Salò, la quale ha immediatamente inviato sul posto due imbarcazioni, il GC B98 ed il GC A58, dai quali si è lanciato un soccorritore marittimo “rescue swimmer”, che dopo una breve ricerca sul fondale ha individuato il corpo della persona, che già appariva priva di segni di vita.

Recuperato e portato a bordo del GC B98, i guardiacoste hanno subito iniziato le manovre di rianimazione mentre lo trasportavano al vicino porto di Portese, dove sono posto proseguite per mano del personale del 118, giunto in ambulanza dopo essere stato allertato. Per l'uomo però era già troppo tardi e il medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Si trattava di M.M., 79enne di Milano in vacanza sulle sponde del Garda e morto per probabile annegamento: secondo le prime informazioni, avrebbe riferito alla moglie che si sarebbe allontanato per una nuotata all’interno delle boe rosse che delimitano la balneazione.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Salò e la Polizia Locale del Comune di San Felice del Benaco, che ha informato il Pm di Turno della Procura della Repubblica di Brescia, il quale ha disposto di consegnare la salma alla famiglia presente sul posto.