Perde i sensi durante un bagno nel Lago di Garda, 25 muore in ospedale

Purtroppo non ce l’ha fatta il ragazzo italiano di 25 anni che questa mattina, 24 maggio, all’ora di pranzo aveva perso i sensi dopo un bagno nelle acque del Lago di Garda.

Dalla spiaggia Giamaica di Sirmione, sulla sponda bresciana, il giovane è stato visto in difficoltà mentre faceva un bagno. Non vedendolo riemergere, sono intervenuti in suo soccorso un turista e il bagnino presente sulla spiaggia, i quali sono riusciti a portarlo a riva e ad iniziare il primo intervento sanitario.

Chiamati i soccorsi tramite il 112, la sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda ha dirottato in zona tre mezzi navali, due della guardia costiera e l'idroambulanza della Croce Rossa, i quali erano già presenti su Sirmione per la verifica ad una manifestazione natatoria.

I soccorritori, prontamente intervenuti, hanno proseguito con le attività di rianimazione mentre il 118 faceva intervenire sulla spiaggia l’elisoccorso. Il 25enne è stato quindi preso in cure dai sanitari dell'elicottero che lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Desenzano. Il ragazzo si è spento proprio in ospedale nel pomeriggio.

La ricostruzione investigativa dell'evento è a cura dei carabinieri di Desenzano, sotto il coordinamento della pm di turno della procura di Brescia.