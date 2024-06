Lavoratori morti nei campi a Lodi e a Latina, Coldiretti Verona annulla la Festa del Grano al Mercato coperto

«Non ci sarà nessuna festa al Mercato Coperto, né altrove». Lo ha annunciato quest'oggi, venerdì 21 giugno Coldiretti Verona, spiegando che «gli episodi drammatici avvenuti negli ultimi giorni sono eventi dolorosi che coinvolgono i sentimenti di tutti, quindi ogni iniziativa di festeggiamento questo fine settimana è stata annullata».

Il riferimento da parte di Coldiretti Verona è alla tragica morte dei due giovani lavoratori agricoli a Latina e a Lodi. In base a quanto si apprende, la Festa del grano che originariamente era stata preannunciata per la mattinata di domani, verrà quindi rimandata al primo fine settimana di luglio.

«Coldiretti è impegnata in prima linea per garantire la massima sicurezza nelle aziende agricole, - commenta Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona - nel pieno rispetto della vita umana e della dignità degli operatori. Ciò che è accaduto ci addolora e ci impone di tenere alta la guardia verso fenomeni che ledono i diritti dei lavoratori e nel contempo mettono in cattiva luce l’imprenditoria onesta».