A Verona quasi 20 morti sul lavoro ogni milione di occupati, incidenza in crescita

Nei primi quattro mesi del 2022 sono stati 27 i morti sul lavoro in Veneto: 20 deceduti sul posto di lavoro e 7 nel percorso fra casa e lavoro. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 26 in totale. E per il momento, il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di decessi in occasione di lavoro (sono stati 191 in tutto il Paese).

I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, il cui presidente Mauro Rossato ha aggiunto: «Bisogna inoltre precisare che in questi numeri sono completamente spariti gli infortuni mortali per Covid. Questo ci fa concludere che gli infortuni mortali accaduti durante il lavoro, esclusi i casi Covid, sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E sono addirittura aumentati anche rispetto al primo quadrimestre del 2019, quando erano 15, contro i 20 di quest’anno».

Nonostante il piccolo aumento dei morti sul lavoro, rispetto al primo quadrimestre 2021 è di poco diminuita l'incidenza di queste morti sul totale dei lavoratori. Un'incidenza che comunque rimane superiore alla media nazionale di 8,5 morti sul lavoro ogni milione di occupati.

È Belluno la provincia veneta in cui i lavoratori rischiano di più con un'incidenza pari a 23,3 (contro una media regionale di 9,6). Seguono: Rovigo (21,5), Verona (19,8), Venezia (11,5), Treviso (5,1), Vicenza (2,7), Padova (2,6).

Per quanto riguarda il numero dei decessi in occasione di lavoro nel primo quadrimestre 2022, sono 20 e vengono rilevati in provincia di: Verona (8), Venezia (4), Rovigo, Treviso e Belluno (2) Padova e Vicenza (1).

Infine, nei primi quattro mesi di quast'anno sono cresciuti del 45% le denunce di infortunio totali: erano 21.289 ad aprile 2021, sono 30.816 nel 2022. Sanità, attività manifatturiere e trasporti sono i settori più colpiti. In provincia di Treviso è stato registrato il più elevato numero di denunce totali di infortunio: 6.168. Seguono: Vicenza (6.076), Venezia (5.729), Verona (5.624), Padova (4.752), Belluno (1.282) e Rovigo (1.185). Infine sono 13.724 le denunce delle donne lavoratrici e 17.092 quelle degli uomini.