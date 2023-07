Prima metà del 2023: 12 morti sul lavoro nel Veronese e 7.282 infortuni

La provincia di Verona rimane al primo posto in Veneto per numero di morti e di infortuni sul lavoro. La classifica è stata aggiornata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, che ha elaborato i dati sugli incidenti sul lavoro del primo semestre di quest'anno.

In base ai dati analizzati dall'Osservatorio, il Veneto è al terzo posto tra le regioni italiane per numero di morti sul lavoro. Nella prima metà di quest'anno i decessi rilevati in Veneto sono stati 42. Solo in Lombardia (83) e in Lazio (47) si sono registrati numeri più alti rispetto a quelli veneti. E dei 42 casi totali, 32 si sono verificati sul luogo di lavoro e 10 nel tragitto tra casa e lavoro (i casi cosiddetti in itinere).

«Il Veneto non abbandona né l’emergenza né il podio per le morti sul lavoro neppure alla fine del primo semestre del 2023 - ha commentato il presidente dell'Osservatorio Mauro Rossato - Un bilancio nefasto per una regione che è parte del cuore pulsante dell’economia del Paese. Inoltre, ci sono state 35.912 denunce di infortunio complessive su un totale, in Italia, di 296.665: vale a dire oltre il 12% di quelle rilevate in tutto il Paese».

E rispetto alla precedente rilevazione, che raccoglieva i dati dei primi cinque mesi dell'anno, è peggiorata anche l'incidenza dei morti sul lavoro. A fine giugno 2023, il tasso di mortalità sul lavoro del Veneto è stato di 14,9 morti per milione di occupati.

Un'incidenza che non è omogenea tra le varie province venete. Verona è la provincia con l'incidenza più alta: 26,5 morti per milione di occupati, seguita da Rovigo, Treviso (18,5), Padova e Venezia (rispettivamente 14,5 e 13,4).

Il più elevato numero di decessi sul lavoro in Veneto si è verificato in provincia di Verona (12). Seguono: Treviso (10), Venezia (8), Padova (7), Vicenza (3) e Rovigo (2). E a Belluno nel corso del 2023 non si sono registrati infortuni mortali.

Alla fine di giugno 2023 le denunce di infortunio totali sono diminuite del 21,6% rispetto alla fine di giugno del 2022: erano 45.814 e ora sono 35.912. Un decremento dovuto quasi esclusivamente alla scomparsa dalle statistiche degli infortuni connessi al Covid.

Le attività manifatturiere, anche dopo i primi sei mesi del 2023, sono ancora in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (6.568). E sono seguite da: costruzioni (1.886), commercio (1.767), trasporti e magazzinaggio (1.592) e sanità (1.588).

Ed è sempre la provincia di Verona quella con il maggior numero di denunce totali di infortunio (7.282), seguita da: Vicenza (6.965), Padova (6.888), Treviso (6.360), Venezia (5.910), Belluno (1.310) e Rovigo (1.197).

Infine, sono 12.007 le denunce di infortunio delle donne lavoratrici e 23.905 quelle degli uomini. Le denunce dei lavoratori stranieri sono 9.052 (oltre un quarto del totale). Le denunce di infortunio fino a 14 anni sono 3.124.