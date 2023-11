Morti sul lavoro: 22 in nove mesi nel Veronese, +6 rispetto al 2022

Il Veneto è terzo tra le ragioni italiane con il più alto numero di infortuni mortali sul lavoro. Da gennaio a settembre 2023, i decessi totali sono stati 72, di cui 55 rilevati durante l'attività lavorativa e 17 rilevati "in itinere", ovvero nel tragitto tra casa e lavoro. E Verona, tra le province venete, rimane al primo posto per incidenza di morti sul lavoro, per numero totale di vittime e per denunce di infortuni sul lavoro.

L'indagine costante sulle morti sul lavoro è condotta dall'Osservatorio Vega Engineering di Mestre, che ha aggiornato la sua analisi con i dati dei primi nove mesi di quest'anno. «E mese dopo mese registriamo sconfortati i dati che rappresentato il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Veneto - ha commentato il presidente dell'osservatorio Mauro Rossato - I numeri assoluti delle vittime sul lavoro lo pongono in terza posizione a livello nazionale. Ma è l’incidenza di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa a raccontare realmente l’emergenza e a consentire un vero confronto tra le diverse regioni. E con questo tipo di analisi, il Veneto fa rilevare un’incidenza di mortalità inferiore, anche se di pochissimo, alla media italiana: 25,6 infortuni mortali ogni milione di occupati contro una media nazionale di 25,7. Un dato che comunque non può essere considerato confortante».

Per quanto riguarda le incidenze delle province venete, si scopre che i dati peggiori si registrano a Verona, Belluno e Rovigo. Nella provincia scaligera, l'incidenza segnalata dall'osservatorio mestrino è di 48,1 infortuni mortali ogni milione di occupati. A Belluno, il dato è di 34,3. A Rovigo è di 32,3. Mostrano invece una situazione meno grave le province di Treviso (26,4), Padova (21,8), Venezia (21,4) e Vicenza.

Sono 72 i decessi da gennaio a settembre 2023 conteggiati in Veneto (erano 74 del 2022): 55 quelli rilevati in occasione di lavoro (3 in più dello scorso anno) e 17 quelli in itinere (5 in meno del 2022). Il più elevato numero di decessi si è verificato in provincia di Verona (22). Seguono: Venezia con 17 decessi, Treviso (12), Padova (10), Vicenza (5), Rovigo e Belluno (3).

Sono infine 51.803 le denunce di infortunio complessive in Veneto nei primi nove mesi dell'anno. Un dato che rappresenta il 12% degli infortuni rilevati in Italia. Alla fine di settembre 2023, le denunce di infortunio totali sono diminuite del 19,7% rispetto alla fine di settembre del 2022: erano 64.517 e ora sono 51.803. Un decremento dovuto però quasi esclusivamente dalla scomparsa degli infortuni connessi al Covid.

Le attività manifatturiere, anche dopo i primi nove mesi del 2023, sono ancora in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (9.982). Sono seguite dai settori delle costruzioni (2.950), del commercio (2.716), di trasporti e magazzinaggio (2.464) e della sanità.

Ed è sempre la provincia di Verona quella con il maggior numero di denunce totali di infortunio (10.692), seguita da: Vicenza (9.925), Padova (9.792), Treviso (9.027), Venezia (8.788), Belluno (1.869) e Rovigo (1.710).

Sono 16.889 le denunce di infortunio delle donne lavoratrici e 34.914 quelle degli uomini. Le denunce dei lavoratori stranieri sono 13.640. Le denunce di infortunio fino a 14 anni sono 3.331, ovvero oltre il 10% del totale dei coetanei del Paese, il 6,4% del totale delle denunce in regione.