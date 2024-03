A gennaio un morto sul lavoro nel Veronese e 951 infortuni

Nel primo mese del 2024, in Veneto ci sono state due morti sul lavoro: una in provincia di Verona e l'altra in provincia di Padova. E rispetto allo scorso anno, l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering ha rilevato un decesso in meno. «La situazione sembra rimanere tristemente stabile, anche se il Veneto ha un'incidenza di mortalità ben al di sotto della media nazionale», ha commentato il presidente dell'Osservatorio mestrino Mauro Rossato.

A fine gennaio 2024, il rischio di infortunio mortale in Veneto è di 0,5 morti per milione di occupati e risulta inferiore alla media italiana che è pari a 1,4. L'incidenza di mortalità è però superiore alla media nazionale in provincia di Verona, dove in un mese la media è stata di 2,4 morti ogni milione di occupati.

Al di là dell'incidenza, sono stati due i decessi rilevati nel primo mese del 2024: uno rilevato in occasione di lavoro (nel Veronese) e uno in itinere, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro (nel Padovano).

Il numero di morti sul lavoro è stato dunque più basso nel gennaio 2024 rispetto a gennaio 2023, ma le denunce di infortunio totali sono cresciute del 4,8%: erano state 4.734 l'anno scorsa e ora sono 4.959. «Dopo il drammatico esplodere dei numeri delle denunce di infortunio in tempo di Covid (tra il 2020 e il 2021), negli ultimi due anni le denunce sono diminuite in modo più che significativo proprio a seguito della fine dell’emergenza sanitaria - ha spiegato Rossato - Ora, però, i decrementi "gonfiati" dalla conclusione della pandemia lasciano purtroppo lo spazio ad un nuovo incremento in cui non ci sono più virus a giustificare la preoccupante tendenza, ma solo l’insicurezza sul lavoro nel nostro Paese».

Le attività manifatturiere, alla fine di gennaio 2024, sono ancora in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (707). Sono seguite da: costruzioni e commercio (212), sanità (205), trasporti e magazzinaggio (183). È la provincia di Treviso quella con il maggior numero di denunce totali di infortunio (1.021), seguita da: Vicenza (977), Verona (951), Padova (867), Venezia (774), Belluno (222) e Rovigo (147).

Sono 1.702 le denunce di infortunio totali delle donne lavoratrici e 3.257 quelle degli uomini in Veneto. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro delle lavoratrici sono state 1.346, mentre quelle dei lavoratori 2.850. Le denunce dei lavoratori stranieri sono 1.169 (972 in occasione di lavoro). Le denunce di infortunio fino a 14 anni sono 522, ovvero oltre il 10,5% del totale degli infortuni dei lavoratori veneti.