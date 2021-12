Due cinquantenni trovati morti insieme ai loro cani: intossicazione da monossido la causa più probabile

Sono stati trovati morti in un'abitazione di proprietà di uno dei due, insieme ai due loro cani, a Bosco Chiesanuova, molto probabilmente per un asfissia da monossido di carbonio. I corpi sono stati rinvenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni familiari, che hanno portato forze dell'ordine e soccorritori nell'appartamento situato al civico 40 di Contrada Prati: si tratta del 51enne proprietario dell'appartamento, di professione cuoco e residente a Verona, e del 50enne originario della zona di Messina ma residente a Sommacampagna, impiegato come operaio.

La scomparsa di quest'ultimo era stata segnalata già sabato 19 dicembre alla stazione di carabinieri del Comune di residenza, dal momento che l'uomo non era stato visto tornare a casa.

Dei due infatti non si avevano più notizie da domenica: Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri si erano quindi messi sulle loro tracce, partendo da quelle lasciate dal cellulare di uno di loro. Operazioni che hanno portato soccorritori e carabinieri nella zona di Bosco Chiesanuova, dove è stata trovata l'auto di uno dei due cinquantenni.

L'ipotesi è che il gas sia stato sprigionato da una caldaia, come avrebbe constatato il medico legale intervenuto sul posto con i carabinieri e il personale dei vigili del fuoco, che nei prossimi giorni effetturanno un ulteriore sopralluogo.

Le salme sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia: come detto, verosimilmente la causa della morte è l'intossicazione da monossidio, che spiegherebbe anche il decesso dei due animali. Le conferme definitive arriveranno comunque dall'esame autoptico e dai risultati delle indagini dei carabinieri.