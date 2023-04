Tosi torna a contestare l'ipotesi di abbattere JJ4: «L'ho detto al ministro, è insensato e crudele sopprimere l'orsa»

Sull'argomento l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, oggi deputato di Forza Italia, era già intervenuto negli scorsi giorni, ma quest'oggi, attraverso una nota, ha voluto ribadire «che pur essendo io un cacciatore, trovo insensato e crudele sopprimere l’orsa, in particolare ora che non rappresenta più un pericolo per l’uomo. L’ho scritto e l’ho detto ieri al ministro Gilberto Pichetto, il quale ha garantito il suo interessamento», ha evidenziato Tosi. L'esponente scaligero di Forza Italia ha quindi sottolineato che «l’orsa ha solo seguito il suo istinto, dopo esser nata e vissuta dove l’uomo l’ha costretta a stare, a causa di insensati progetti di ripopolamento finanziati dall’Ue in zone antropizzate».

Secondo Flavio Tosi, infatti, «l’errore di fondo è stato proprio quello di voler reintrodurre un grande predatore come l’orso in luoghi vicini ai centri abitati. Il Trentino, per capirci, non è l’Alaska. Uomo e orso - insiste il deputato veronese di Forza Italia - non possono convivere e lo stesso vale per l’uomo con il lupo e tutti i grandi predatori. Ma per i plantigradi la soluzione non è l’abbattimento, si rimedierebbe a un errore con una cattiveria».

Per il deputato scaligero di Forza Italia, al contrario, «la soluzione è spostare gli orsi in territori non antropizzati, come hanno detto anche autorevoli esperti di montagna. Il tavolo tecnico già opportunamente convocato dal ministro, - ha esortato ancora Flavio Tosi - includa anche gli orsi considerati pericolosi nel progetto di trasferimento». E, infine, ha ribadito: «I plantigradi vanno spostati all’estero, in zone già appositamente attrezzate». Anche l’orsa che ha aggredito e ucciso il runner in Val di Sole, ha dunque concluso Tosi, «va allontanata, ma non eliminata».