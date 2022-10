È morto in ospedale il 31enne coinvolto nell'incidente in scooter a Vallese di Oppeano

Nella serata di martedì 11 ottobre, il 31enne di Vallese di Oppeano Mattia Castiglioni era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, verso le ore 20, in via Mozart si è scontrato con un'auto, una Mercedes condotta da un uomo di 37 anni. Per Mattia nell'occasione si è reso necessario il ricovero in ospedale presso la struttura di Verona Borgo Trento dove, purtroppo, a distanza di qualche ora è avvenuto il decesso.

Il 31enne era appassionato di motori e lavorava in un'autofficina di Zevio. Tra i tanti messaggi di cordoglio che in queste ore si rincorrono via social tra conoscenti e parenti, dopo la diffusione della notizia della sua morte, vi è anche quello toccante dei suoi colleghi di lavoro:

«Ciao Mattia, ci mancheranno il tuo sorriso e le tue battute, ma rimarrai sempre nei nostri cuori. I tuoi colleghi, ma soprattutto i tuoi amici».

Mattia lascia prematuramente non solo gli amici, ma anche la sua compagna, con la quale conviveva, ed i suoi genitori. Proprio la madre di Mattia, sempre via social, ha scritto parole comprensibilmente colme di dolore dopo aver ricevuto la triste notizia: