Ancora un dramma nelle acque del lago di Garda: si tuffa da un pontile e va a fondo, muore un trentaseienne

È giunta alla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda dopo le ore 17 di ieri, martedì 19 luglio, la richiesta di intervento per un bagnante che, dopo il tuffo da un pontile, era stato visto dalle persone presenti in spiaggia riemergere, per poi inabissarsi nuovamente nelle acque del lago. Ricevuta la segnalazione tramite il numero 1530, la sala operativa di Salò, oltre a dirottare in zona il GC A58 (già in attività di pattugliamento), ha richiesto e ottenuto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti con elicottero del 118 da Trento. Inviata in zona anche un’unità navale della squadra acque interne del commissariato della polizia di Stato di Riva del Garda.

Giunti sul posto della segnalazione, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati verricellati e imbarcati sul GC A58 della guardia costiera, per le operazioni di ricerca di profondità. Individuato su un fondale di quasi sei metri nei pressi del pontile da dove si era tuffato, il giovane bagnante, un uomo italiano di 36 anni originario della Sardegna e che da un paio di settimane lavorava come barista proprio a Limone, è stato recuperato e affidato ai sanitari del 118.

Questi ultimi, anch'essi giunti con l’elicottero, hanno iniziato le procedure sanitarie di rianimazione che, purtroppo, sono risultate vane. Ai medici non è dunque restato altro da fare che constatare l'avvenuto decesso del bagnante. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri di Limone, con i militari impegnati nelle attività di polizia giudiziaria tese a ricostruire la dinamica dell’evento.