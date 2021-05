Non ce l'ha fatta la 43 enne madre di tre figli investita a Villafranca di Verona

Non ce l'ha fatto purtroppo la donna investita lo scorso 21 aprile nel Comune di Villafranca di Verona. La signora di 43 anni, oltre al marito, lascia anche i suoi tre figli con i quali viveva a Nogarole Rocca. La donna, pare stesse attraversando la strada quando venne investita all'altezza del supermercato Aldi, per poi essere trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. In precedenza era stata intubata sul posto dai soccorritori.

La Polisportiva Azzurra di Nogarole Rocca ha affidato ai social un sentito messaggio di cordoglio per i familiari della vittima: