Possibile svolta attorno alla morte di Lucia Raso: indagato il fidanzato

Potrebbero forse essere giunte ad una svolta le indagini ancora in corso circa la morte di Lucia Raso, la giovane donna veronese che lo scorso 23 novembre era stata trovata priva di vita in Germania, esattamente nella cittadina di Landshut in Baviera. La ragazza era deceduta dopo essere precipitata da una finestra. Lucia Raso si sarebbe trovata in quei giorni ospite del suo compagno che lavorava in Germania, il quale ha poi sempre dichiarato di aver soltanto visto cadere la giovane donna dalla finestra e si professa innocente.

L'appartamento in questione pare fosse condiviso anche con altri due dipendenti del medesimo ristorante nel quale era al tempo impiegato in qualità di pizzaiolo il compagno 36enne di Lucia. Proprio quest'ultimo, secondo quanto riportato ieri dal quotidiano L'Arena, risulterebbe ora indagato dalla Procura di Verona. A raccogliere indizi sul suo conto è stato il pm Stefano Aresu.

Il magistrato scaligero starebbe comunque tuttora attendendo l'esito di ulteriori accertamenti svolti sempre nella cittadina tedesca. Dopo la morte della figlia, i genitori di Lucia si sono sempre detti alla ricerca della verità circa un episodio drammatico che finora, a loro avviso, non è mai stato realmente chiarito.