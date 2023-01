Il cordoglio di Zaia per la scomparsa di Manni: «Imprenditore illuminato, tra le sue priorità la responsabilità verso la società»

«Con Giuseppe Manni il Veneto perde non solo un imprenditore illuminato - la società Manni Group Spa e la Holding Gruppo Manni Srl oggi dà lavoro a oltre 1200 persone - ma scompare anche un imprenditore che aveva messo nella scala delle sue priorità la responsabilità verso la società in cui era nato e in particolare la sua Verona». Così si è espresso in una nota ufficiale il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ricordando l’imprenditore dell’acciaio Giuseppe Manni, venuto a mancare ieri all’età di 82 anni.

«Manni era impegnato infatti nel mondo dell’arte, dell’archeologia, della musica, del teatro - ha poi aggiunto il presidente Luca Zaia - ambiti nei quali ha portato anche la sua esperienza manageriale. La sua volontà era quella di restituire con impegno quanto la società veneta, in cui era cresciuto e in cui era attivo, gli aveva donato. Porgo il mio più sentito cordoglio alla famiglia, agli amici, ai collaboratori dell’azienda», ha quindi concluso il presidente della Regione.

L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Manni, 82 anni, presidente della Holding Panfin Srl, era stata annunciata ieri, venerdì 27 gennaio, direttamente da Manni Group. Imprenditore lungimirante, Giuseppe Manni ha trasformato in realtà industriale internazionale l’attività fondata dal padre nel 1945 a Verona. Oggi Manni Group è attiva nel campo siderurgico ed è composta da oltre 1.200 persone in 6 diversi paesi. Il primo stabilimento Manni Sipre per la lavorazione dei prodotti lunghi d’acciaio è stato quello di Mozzecane.