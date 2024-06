Dramma in montagna: perde la vita un giovane veronese durante un'escursione sulla Pressanella

Un tragico incidente è stato segnalato nella mattinata di oggi, sabato 22 giugno, sulle montagne del Trentino. Un giovane veronese ha perso la vita durante un'escursione sulla Presanella, a circa 2.000 metri di quota.

In base a quanto viene riportato da TrentoToday, la vittima si sarebbe trovata in compagnia di un'altra persona che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il ferito si troverebbe in stato di semi-incoscienza.

L'allarme è scattato prima delle ore 8, lanciato da alcuni escursionisti che avrebbero chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è quindi intervenuta un'equipe medica insieme al soccorso alpino, impegnati nelle varie operazioni di recupero e messa in sicurezza dell'area.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato mentre i due escursionisti sarebbero stati intenti ad affrontare in cordata la parete nord del ghiacciaio della Presanella, seguendo la via alpinistica Faustinelli. Le autorità preposte sono impegnate a svolgere tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e comprendere le cause di questa tragedia in montagna.