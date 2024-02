Figlia nata morta, poi muore anche la madre: 15 medici indagati

La procura di Verona ha aperto un'indagine sulla morte di Federica Ghirelli, la donna di 37 anni deceduta l'1 febbraio scorso dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Emma, che purtroppo è nata morta. Una doppia tragedia che potrebbe essere stata una triste fatalità, oppure potrebbe aver avuto dei responsabili. Per chiarire questo dubbio, il marito della donna, Elia Oliviero, ha presentato denuncia e la pm Chiara Bisso ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo ed ha scritto nella lista degli indagati i nomi di quindici medici, come riporta Laura Tedesco sul Corriere di Verona.

Alcuni riscontri oggettivi sui due decessi saranno forniti dalle autopsie sui corpi della donna e della figlia. E terminati gli esami sarà dato il via libera alla restituzione delle salme per i funerali.

Ciò che è certo, al momento, è che Federica Ghirelli era all'ottavo mese della sua seconda gravidanza. La donna lavorava come ingegnere biomedico in provincia di Rovigo, ma viveva a Villa Bartolomea con il marito e con il primo figlio di 4 anni, Tommaso. Tutta la famiglia stava attendendo la nascita di Emma, ma quella dolce attesa si è trasformata in un dramma due settimane fa. Federica Ghirelli ha cominciato a sentire dei dolori al ventre, oltre ad altri sintomi come la dissenteria e una leggera febbre. Febbre che poi è salita nella notte del 30 gennaio ed i dolori si sono fatti più forti. La donna è stata ricoverata al Mater Salutis di Legnago dove è stato organizzato un parto d'urgenza con taglio cesareo. Emma è nata morta il 31 gennaio scorso. La madre è deceduta il giorno successivo all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove era stata trasferita per delle complicanze, forse dovute ad un'infezione.

Su tutto questo ora la procura sta indagando, controllando anche tutta la documentazione prodotta durante la gravidanza della 37enne. «Un atto dovuto», ha dichiarato la pm Bisso. Un'inchiesta volta a scoprire se i due decessi potevano essere evitati.