Morto dopo essere precipitato per una ventina di metri: il dramma ad Alcenago di Grezzana

Attorno alle ore 15 di oggi, giovedì 15 dicembre, la centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Verona, a seguito della chiamata dei compagni di un cacciatore, il quale sarebbe precipitato in un vajo nella zona di Alcenago. In base a ciò che riferisce il Soccorso alpino, sul posto si è portata una squadra assieme ai vigili del fuoco, mentre l'elicottero di Verona emergenza ha provveduto a sbarcare un'équipe medica ed il tecnico di elisoccorso a breve distanza dal luogo dell'incidente.

Guidati dagli altri cacciatori presenti, i soccorritori spiegano di aver raggiunto l'ottantunenne originario di Grezzana, caduto da un altezza di circa 15/20 metri. Secondo quanto viene riportato dal Soccorso alpino, il medico giunto in prossimità dell'uomo non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Decollato per rientrare alla base l'elicottero, una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla strada, superando con le corde una cascata. Il corpo dell'uomo deceduto, infine, è stato affidato ai carabinieri in attesa dell'arrivo del carro funebre.