Morta costituzionalista Lorenza Carlassare «Modello di impegno accademico e civile»

Era un punto di riferimento per l'università di Padova, città in cui era nata il primo aprile 1931 e in cui è deceduta all'età di 91 anni. Era docente emerito nell'ateneo della città del Santo, ma prima aveva insegnato anche nell'università di Verona ed anche in quella di Ferrara. Si è spenta Lorenza Carlassare, importante costituzionalista e prima donna in Italia a sedersi su una cattedra di diritto costituzionale.

Giurista e accademica dei Lincei, Carlassare era stata anche proposta per la Presidenza della Repubblica nel 2014, quando poi fu rieletto Giorgio Napolitano.

Tante le attestazioni di vicinanza ai familiari della costituzionalista arrivate dal mondo della cultura e della politica, tra cui quella del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «È la vita stessa di Lorenza Carlassare a riassumere quale è stato il suo impegno a favore delle pari opportunità in anni non certo facili. Il suo ricordo resterà sicuramente un modello di impegno accademico e civile - ha dichiarato il governatore - Mi unisco al dolore dei familiari e al ricordo dei colleghi, degli studenti e di tutti coloro che negli anni ne hanno apprezzato la professionalità, la coerenza e la dedizione nell'impegno per le pari opportunità».