Lutto nel giornalismo veneto, addio a Laura Tedesco: si è spenta a 46 anni

È venuta a mancare prematuramente a 46 anni nel giorno del suo compleanno, venerdì 12 luglio, Laura Tedesco, stimata giornalista del "Corriere del Veneto". Un fulmine a ciel sereno, una tragedia inaspettata, che ha lasciato nella disperazione familiari, conoscenti e colleghi.

Laura Tedesco era nata nel 1978 a Montebelluna, in provincia di Treviso, ed ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica, diventando una voce autorevole nel panorama dell'informazione locale collaborando inizialmente per "La Tribuna di Treviso" per poi passare a "Il Gazzettino" e infine al "Corriere del Veneto", in qualità di corrispondente per la provincia di Verona. Una carriera caratterizzata da impegno, integrità e una passione encomiabile per la ricerca della verità. Laura aveva vissuto nella Marca a Montebelluna e a Ponzano Veneto.

Sotto shock il giornalismo scaligero, a partire dai colleghi del Corriere di Verona: la sfortunata 46enne sarebbe stata trovata senza vita venerdì mattina, dopo che giovedì aveva avvisato la sua redazione di non sentirsi bene.

Non ancora fissata la data dei funerali.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto ricordarla con queste parole in una nota ufficiale: «Le più sentite condoglianze alla famiglia di Laura e a tutti i suoi cari. Un pensiero particolare va anche ai colleghi giornalisti, che oggi perdono non solo una collega ma anche un’amica e una professionista di grande valore - ha concluso il presidente -. Laura Tedesco ha lasciato un segno indelebile nel mondo del giornalismo veneto e il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le sue opere e l’impatto positivo che ha avuto sulla nostra comunità».

Anche Flavio Tosi, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, ha espresso il proprio cordoglio: «Apprendo con dolore della prematura scomparsa di Laura Tedesco, giovane donna, giornalista e cronista che apprezzavo e stimavo per l’equilibrio sempre mostrato nell’esercizio della sua professione, anche in settori complessi e delicati. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Esprimo vicinanza alle redazioni del Corriere del Veneto, in particolare a quella di Verona, dove da anni Laura Tedesco lavorava con scrupolo e professionalità»