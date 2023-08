Tragedia a Garda, mercoledì i funerali di Anna. Prende corpo la discussione sulla sicurezza lungo le coste

Avranno luogo nella mattinata di mercoledì 23 agosto, alle ore 10, i funerali di Anna Lorenzi, la sfortunata 20enne che nel pomeriggio di sabato ha perso la vita sul lago di Garda, dopo essere andata in aiuto del fratello che si era trovato in difficoltà durante il bagno. La cerimonia si terrà nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nel quartiere Saval a Verona, dove le verrà dato l'ultimo saluto.

Sicurezza sulle coste del Garda

Un tragedia che ha dato il via alla discussione in merito alla sicurezza sulle coste lacustri, partita da una nota della presidente della Comunità del Garda, Mariastella Gelmini, che auspicava un aumento dei controlli sulle spiagge libere. Interpellati da L'Arena, i vari comuni veronesi dislocati sulle sponde del lago hanno offerto il proprio punto di vista: se a Torri del Benaco i bagnini sono stati dislocati su alcune spiagge pubbliche insieme alla Proezione civile, il primo cittadino Nicotra ha avanzato l'ipotesi di un'intesa tra le amministrazioni rivierasche, possibilmente sotto la regia della Comunità del Garda, per coordinare del personale di salvataggio e aumentare l'informazione sui pericoli del lago. Il sindaco di Brenzone ha fatto notare le difficoltà nell'istituire un'attività di monitoraggio nel territorio di sua competenza, dove i chilometri di spiaggia sono ben 9, mentre anche a Malcesine le spiagge più frequentate vedrebbero la presenza di un bagnino. Nel Basso Garda il servizio "Lago Sicuro" e "Spiagge Sicure" offrirebbero una buona copertura, ma Dal Cero insiste sulla necessità di potenziare la sicurezza.

A Garda, dove si è verificata la tragedia, il gruppo di minoranza guidato da Lorenza Ragnolini, Garda Futura, ha presentato in forma di mozione la richiesta di predisporre un “piano comunale balneare” che preveda un “servizio di assistenti bagnanti a tutela della pubblica incolumità nelle spiagge libere”: ovvero, predisporre un'area più circoscritta e la possibilità di inserire, come requisito, un piano di sicurezza per i bagnanti nelle concessioni dei chioschi pubblici.

Richieste che però il sindaco Bendinelli riente non realizzabili: «Quella che è successa sabato è una tragedia incredibile e siamo vicini alla famiglia in questo terribile dolore. Capisco che oggi si parli di come scongiurare il ripetersi di fatti del genere, è giusto però sottolineare due cose. Da un lato che nelle spiagge libere, proprio perché tali, non esiste un servizio di assistenza ai bagnanti. Non esiste a Garda ma in nessun’ altra spiaggia d’Italia. Altrimenti diventerebbero private. Stabilimenti. In secondo luogo la spiaggia del Corno non ha criticità in termini di sicurezza. Non ne è ha mai avute. Non è possibile oggi dire che fosse una tragedia annunciata. Quel tratto di lago è al riparo da qualsiasi corrente, le pendici degradano in modo molto dolce e abbiamo posizionate delle boe proprio per tutelare i bagnanti dal passaggio di barche e motoscafi. Cosa possiamo fare di più?».

Bendinelli sottolinea poi come un servizio di assistenti bagnanti in una spiaggia libera come quella del Corno sarebbe impossibile da realizzare. «Le boe che abbiamo posizionato - dice il primo cittadino - si trovano ad una distanza di 70 metri dalla riva per una lunghezza lineare di 800 metri. Si tratta di uno specchio d’acqua di circa 60 mila metri quadrati. Quanti bagnini servirebbero? Cinquanta? Cento? Teniamo poi conto che in quel tratto di spiaggia, domenica scorsa come in tutte le giornate d’estate, ci sono migliaia di persone».

Questo però non toglie che sia necessario parlare di sicurezza: «Come amministrazione siamo assolutamente disposti a fare ancora di più. Tutto quello che può essere fatto in termini di prevenzione e sensibilizzazione dei bagnanti lo faremo».

La mozione presentata dalla minoranza chiede poi che vengano posizionate delle boe anche nella spiaggia sotto La Rocca: anche in questo caso la risposta di Bendinelli è basata su considerazioni di carattere prettamente tecnico. «Nelle acque di fronte alla spiaggia della Rocca - dice - non è possibile posizionare le boe che abbiamo messo al Corno. In quest’ultimo tratto di costa è stato possibile perché, come dicevo, le pendici degradano in modo molto dolce. Nel caso della spiaggia della Rocca, invece, la profondità arriva a 70 metri ad appena cinque metri dalla costa».

«Il problema della sicurezza - conclude il sindaco - è un tema serio. In alcune spiagge del Garda ci sono problemi effettivi, a causa della temperatura delle acque, della conformazione della costa, della presenza di correnti. Spiagge in cui ci sono stati purtroppo negli anni tanti morti. Non è il caso del Corno dove purtroppo abbiamo fatto tutto quello che potevamo per garantire la sicurezza. Dico purtroppo perché è evidente che anche una spiaggia sicura da tutti i punti di vista non è in grado di scongiurare il verificarsi di una tragedia».