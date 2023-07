Dramma sul Monte Baldo: escursionista cade ruzzolando per un centinaio di metri e muore

Dopo il tragico fatto di sabato avvenuto nella zona del Carega, è stato registrato nella mattinata di martedì un altro incidente mortale sui monti veronesi.

Il drammatico episodio questa volta si è verificato sul Monte Baldo. Erano circa le 11.30 quando la centrale del Suem di Verona è stata allertata per un'escursionista precipitata nella zona: si trattava di una turista tedesca, classe 1969, che insieme al compagno stava percorrendo una traccia sotto il sentiero 658 che passa in cresta verso Col Santo, quando sarebbe caduta ruzzolando per un centinaio di metri.

È stato così inviato sul luogo dell'incidente l'elicottero di Trento Emergenza, che ha sbarcato in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso, ad una quindicina di metri di distanza. Raggiunta la donna, i soccorritori hanno tentato di salvarle la vita le manovre di rianimazione, ma purtroppo senza successo.

La salma è stata recuperata con il verricello e trasportata a Caprino Veronese. Imbarcato e portato a valle anche il compagno della sfortunata vittima.