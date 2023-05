Morta in casa da anni: il figlio tenta il suicidio, poi chiama i soccorsi e viene salvato

È stati ricoverato all'ospedale di Borgo Trento, ma non si troverebbe in pericolo di vita, Bernardo Rossi, l'uomo di 61 anni che per almeno 5 anni avrebbe tenuto in casa il corpo della madre morta, Helga Maria Engbarth, continuando ad incassarne la pensione.

A riferilo è Ansa, la quae spiega che l'uomo avrebbe tentato il suicidio procurandosi delle ferite su polsi e collo in un albergo della provincia, dove attualmente alloggia dal momento che il suo appartamento di via Marco Polo è sotto sequestro. Sarebbe stato lo stesso 61enne ad avvisare le forze dell'ordine, trovando così soccorso da parte dei carabinieri.

Rossi deve rispondere di truffa ai danni dell' Istituto nazionale della previdenza sociale e occultamento di cadavere.