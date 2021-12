Stroncata dalla meningite batterica a neppure 2 anni: sabato i funerali della piccola Aurora

Nella notte tra sabato e domenica era arrivata all'ospedale di San Bortolo da quello di San Bonifacio, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, e la mattina di Santa Lucia, quando in provincia di Verona i più piccoli non vedono l'ora di alzarsi per scartare i doni, lei è tragicamente deceduta.

Sono risultati vani i tentativi del personale medico di salvare la vita alla piccola Aurora Benetton, colpita da una meningite batterica non contagiosa a nemmeno due anni: li avrebbe compiuti in marzo.

I genitori della bambina, residenti nella Val d'Illasi, l'avevano condotta al Fracastoro quando è stata colta da una febbre improvvisa. Il peggioramento della bimba ha portato al trasferimento al polo specialistico di rianimazione pediatrica del San Bortolo: lì, come spiegano i colleghi di VicenzaToday, l'equipe del polo berico ha fatto il possibile per salvare la vita ad Aurora ma, purtroppo, poche ore dopo il ricovero la bimba è spirata.

La morte della piccola ha gettato nello sconforto la famiglia e le comunità di Illasi e Tregnago, da dove provengono i genitori, oltre alla scuola dell’infanzia San Giuseppe frequentata dalla piccola. Da loro è arrivato l’invito a tutta la comunità di accedere una candelina che è stata esposta sui davanzali delle case della piccola comunità veronese con una preghiera per la bambina.

I funerali di Aurora saranno celebrati sabato alle 10, nella parrocchia di Tregnago.